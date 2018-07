New York (dpa) - Ein erneuter Ölpreis-Rückgang hat die US-Aktienbörsen am vorletzten Handelstag des Jahres belastet und zu schwächeren Schlusskursen geführt. Der Dow Jones Industrial endete 0,66 Prozent tiefer bei 17 603,87 Punkten, nachdem er am Vortag noch um 1,10 Prozent zugelegt hatte. Der Eurokurs bewegte sich kaum und legte nur marginal zu. Zuletzt wurde die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0932 US-Dollar gehandelt.

