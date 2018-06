Peking (AFP) Fünf Tage nach einem Minenunglück in China sind am Mittwoch acht Überlebende gefunden worden. Das Gips-Bergwerk in der östlichen Provinz Shandong war am Freitag eingestürzt, nun fanden Retter in einem Stollen acht Arbeiter, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Es liefen die Vorbereitungen, um die Bergarbeiter aus dem Schacht zu holen. Bei dem Minenunglück war ein Mensch getötet worden, elf Kumpel konnten gerettet werden.

