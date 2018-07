Berlin (AFP) Airberlin muss einen Teil seiner Gemeinschaftsflüge mit der arabischen Fluggesellschaft Etihad ab Mitte Januar streichen. Auf 31 Flugstrecken seien die sogenannten Codeshare-Verbindungen ab dem 16. Januar verboten, wie es in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil des Verwaltungsgerichts Braunschweig heißt. Das Gericht wies damit einen Eilantrag von Etihad ab, die Codeshare-Flüge noch bis Ende des Winterflugplans am 26. März 2016 zu genehmigen. Gegen das Urteil ist Beschwerde beim Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht möglich. (Az: 2 B 369/15)

