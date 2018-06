Nürnberg (AFP) Die Vermittler in den Arbeitsagenturen blicken voller Optimismus ins neue Jahr. "Wir können 2016 eine weiterhin deutlich steigende Beschäftigung erwarten", teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg am Mittwoch mit. Auch für die Entwicklung der Arbeitslosigkeit seien die Perspektiven zum Jahreswechsel recht gut. Angesichts der hohen Flüchtlingszuwanderung werde sich der Abbau der Arbeitslosigkeit aber nicht über das ganze Jahr hinweg fortsetzen.

