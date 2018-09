Berlin (AFP) Ein "echtes Konjunkturprogramm für unsere Volkswirtschaft" sind nach Ansicht des Mineralölwirtschaftsverbandes (MWV) die niedrigen Preise für Benzin, Diesel und Heizöl in diesem Jahr. Der Preis für einen Liter Super E 10 von derzeit durchschnittlich 1,24 Euro pro Liter liege auf dem Niveau von April 2009, der Dieselpreis mit gut 1,00 Euro auf einem Stand wie zuletzt im März 2005, wie der MWV am Mittwoch mitteilte. Die Heizölpreise seien mit 46 Cent je Liter so niedrig wie zuletzt im März 2009. Gegenüber 2015 bedeute dies für Autofahrer und Heizölkunden eine Ersparnis von 13,5 Milliarden Euro.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.