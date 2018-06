Berlin (AFP) Angesichts der schweren Zerstörungen durch die Kämpfe im Irak und in Syrien hat Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) einen Marshallplan für die beiden Staaten gefordert. "Wir brauchen eine Art Marshallplan zum Wiederaufbau des Iraks und der befreiten Gebiete in Syrien", sagte Müller der "Bild"-Zeitung (Mittwochsausgabe). "Und der heißt: Geld für Arbeit. Die Grundidee ist dabei: Wir zahlen, damit Binnenflüchtlinge in den zerstörten Gebieten die Infrastruktur selbst wieder aufbauen."

