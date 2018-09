Dortmund (AFP) Ein offenbar geistig verwirrter Mann hat in einem Supermarkt in Dortmund eine Feuerwerksrakete gezündet und anschließend zwei herbeigerufene Polizisten schwer verletzt. Der 30-Jährige hatte den Feuerwerkskörper am Dienstag offenbar aus dem Regal genommen und an Ort und Stelle gezündet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Verletzt wurde niemand, allerdings verschmorten in den Regalen ausgelegte Lebensmittel.

