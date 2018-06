Berlin (AFP) Die Berliner Polizei hat laut Innensenator Frank Henkel (CDU) zahlreiche Vorkehrungen für einen friedlichen Verlauf der Silvesterfeiern am Donnerstag in der Hauptstadt getroffen. Nach den Anschlägen von Paris sei das Sicherheitskonzept für die Silvesterparty am Brandenburger Tor noch einmal überprüft worden, sagte Henkel am Mittwoch im RBB-Inforadio. "Es wurden natürlich einige Anpassungen vorgenommen." Insgesamt würden mehr Polizisten eingesetzt als in den vergangenen Jahren - auch um zu verhindern, "dass jemand über die Zäune klettert oder Gegenstände reinschmuggelt".

