Passau (AFP) Die CSU will einem Bericht zufolge Flüchtlingen ohne gültige Ausweispapiere die Einreise nach Deutschland verwehren. Die "Passauer Neue Presse" zitierte in ihrer Mittwochsausgabe aus der Beschlussvorlage der CSU-Landesgruppe, die Anfang Januar bei der Klausurtagung in Wildbad Kreuth verabschiedet werden soll. Danach soll eine Einreise nur noch dann möglich sein, "wenn auch gültige Ausweisdokumente vorgezeigt werden können".

