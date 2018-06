Dortmund (AFP) Der Städte- und Gemeindebund warnt wegen des Booms des Online-Handels vor einer Verödung der Innenstädte. "Bis zu 50.000 Läden sind in Gefahr", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundes, Gerd Landsberg, den Dortmunder "Ruhr Nachrichten" vom Mittwoch. Leere Schaufenster in den Innenstädten führten zu einer Abwärtsspirale, die Zentren verlören an Attraktivität. "Dieser Entwicklung muss aktiv gegengesteuert werden, denn die Innenstadt ist das Gesicht einer Stadt und die Visitenkarte gegenüber Besuchern und Touristen", sagte Landsberg der Zeitung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.