New York (SID) - Football-Profi Sebastian Vollmer vom Super-Bowl-Champion New England Patriots wird angeblich rechtzeitig zu Beginn der Play-offs in der National Football League (NFL) wieder fit sein. Dies berichtet der TV-Sender CSN-New England, ohne Details zu nennen. Der Offensive Tackle hatte sich am vergangenen Wochenende beim 20:26 n.V. bei den New York Jets in der Anfangsphase am linken Knöchel verletzt.

Die von zahlreichen Verletzungen geplagten Patriots greifen erst am 16./17. Januar in die Play-offs ein. Ihr letztes reguläres Saisonspiel bestreiten sie am Sonntag bei den Miami Dolphins.