Paris (AFP) In der Pariser Gastronomiebranche herrscht schon vor Silvester Katerstimmung: Nach den Anschlägen in der französischen Hauptstadt ist die Zahl der Reservierungen für den 31. Dezember dramatisch zurückgegangen. "Es trifft uns schwer, rund 50 Prozent weniger", sagte Alain Fontaine vom Hotel- und Gaststättenverband Synhorcat der Nachrichtenagentur AFP. "Das ist die Tendenz seit den Attentaten, zwischen minus 40 und minus 50 Prozent, und das bestätigt sich an den besonders wichtigen Tagen: am 24. Dezember, am Weihnachtsfeiertag, am Silvesterabend und an Neujahr."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.