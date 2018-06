London (SID) - Für den ersten Meistertitel in der englischen Premier League seit 2004 will Teammanager Arsène Wenger den FC Arsenal in der Winterpause noch einmal verstärken. "Ich werde beschäftigt sein, das ist sicher", wird der 66-Jährige auf der Homepage des Klubs der deutschen Weltmeister Mesut Özil und Per Mertesacker zitiert.

Abgeschlossen sei noch nichts, doch er sei schon "sehr fleißig", sagte Wenger, der in erster Linie Verstärkungen für das Mittelfeld sucht. Arsenal führt die Premier League mit 39 Zählern vor dem punktgleichen Überraschungsteam Leicester City an.