Saarbrücken (dpa) - Einige Lotto-Jackpots sind im zu Ende gehenden Jahr besonders prall gefüllt gewesen. Im Lotto 6 aus 49 stiegen fünf Jackpots über die 20 Millionen an, dreimal lagen die Gewinne sogar bei 30 Millionen Euro. Das teilte die im Deutschen Lotto- und Totoblock federführende Gesellschaft Saartoto in Saarbrücken mit. 2014 sei die 30 Millionen-Euro-Grenze kein einziges Mal erreicht worden. Außergewöhnlich war auch, dass der Jackpot gleich zweimal in letzter Minute - bei der 13. Ausspielung - geknackt wurde.

