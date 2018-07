London (AFP) Wegen der Planung eines Bombenanschlags zehn Jahre nach den Selbstmordattentaten auf den Londoner Nahverkehr sind zwei junge Briten zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Richter Jeremy Baker verkündete das Strafmaß gegen den 25-jährigen Mohammed Rehman und seine 24-jährige Ex-Frau Sana Ahmed Khan am Mittwoch in London, nachdem die beiden am Vortag schuldig gesprochen worden waren. Rehman muss demnach mindestens 27 Jahre in Haft bleiben, bevor eine Entlassung in Betracht kommt, seine frühere Frau muss mindestens 25 Jahre absitzen.

