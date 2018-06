Montréal (AFP) Temperaturen um den Gefrierpunkt am Nordpol: Mit null bis plus zwei Grad Celsius lag das Temperaturniveau am Mittwoch mindestens 20 Grad über den für die Jahreszeit üblichen Werten, wie der kanadische Wetterdienst mitteilte. Laut US-Wissenschaftlern vom North Pole Environmental Observatory (NPEO) zeigte eine rund 300 Kilometer vom Nordpol entfernte Boje, dass die Temperaturen in der Region binnen zwei Tagen von minus 37 auf minus acht Grad Celsius kletterten.

