Veracruz (AFP) Bei einer Beerdigung in Xalapa im mexikanischen Bundesstaat Veracruz haben Bewaffnete drei Menschen erschossen. Wie die örtliche Polizei und die Staatsanwaltschaft am Dienstag (Ortszeit) mitteilten, erschienen die Angreifer in zwei Kleinlastern und eröffneten das Feuer auf die Trauergemeinde. Drei Männer starben. Bei ihnen soll es sich den Behörden zufolge um niedrigrangige Drogendealer gehandelt haben, die in den vergangenen Tagen an mehreren Tötungen in Xalapa beteiligt gewesen sein sollen.

