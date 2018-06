Lagos (AFP) Achteinhalb Meter hoch soll die weiße Christusstatue sein und damit das größte Standbild des christlichen Erlösers in Afrika: Nach jahrelanger Vorbereitung will der nigerianische Geschäftsmann Obinna Onuoha die 40 Tonnen schwere Marmorstatue von "Jesus dem Größten" in dem Dorf Abajah am Neujahrstag einweihen. "Es wird die größte Statue von Jesus auf dem Kontinent sein", sagte der 43-jährige Chef einer örtlichen Öl- und Gasfirma am Mittwoch. "Bestimmt werden Pilger kommen."

