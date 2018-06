Moskau (AFP) Moskau hat Ankara am Mittwoch zur Verhaftung eines Türken aufgefordert, der einen russischen Piloten nach dem Abschuss von dessen Kampfjet durch die türkische Luftwaffe am Boden getötet haben soll. "Wir verlangen sofortige Maßnahmen, um Alparslan Celik wegen der Ermordung des russischen Piloten festzunehmen und vor Gericht zu stellen", erklärte Russlands Außenamtssprecherin Maria Sacharowa in Moskau.

