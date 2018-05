Damaskus (AFP) Die syrischen Behörden haben zwei prominente Oppositionelle festgenommen, die sich in der saudiarabischen Hauptstadt Riad mit anderen führenden syrischen Regierungskritikern treffen wollten. Ahmad al-Asrawi und Munir al-Bitar vom Nationalen Koordinationskomitee für demokratischen Wandel (NCCDC) seien an der Grenze zum Libanon an der Weiterreise gehindert und an einen "unbekannten Ort" gebracht worden, sagte NCCDC-Generalsekretär Jahja Asis am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP.

