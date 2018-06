Istanbul (AFP) Türkische Rettungskräfte haben am Bosporus-Ufer von Istanbul die Leiche eines vierjährigen syrischen Flüchtlingsjungen gefunden, der seit zwei Wochen vermisst wurde. Wie die Nachrichtenagentur Dogan am Mittwoch berichtete, wurde der leblose Körper des kleinen Metin Faisal in Höhe des Istanbuler Bezirks Ortaköy auf der europäischen Seite der Metropole angeschwemmt. Seine Mutter Schirin erkannte ihren Sohn demnach an der Kleidung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.