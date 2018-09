Ankara (AFP) In der türkischen Hauptstadt Ankara sind zwei Verdächtige festgenommen worden, die im Auftrag der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) zu Neujahr Selbstmordanschläge geplant haben sollen. "Sie werden verdächtigt, mit dem IS verbunden zu sein und einen Anschlag zu Neujahr in der Hauptstadt vorbereitet zu haben", sagte ein türkischer Beamter der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch. Aus anderer Quelle hieß es, die beiden Verdächtigen seien am Morgen im Vorort Mamak gefasst worden.

