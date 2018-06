Washington (AFP) Der frühere Gouverneur von New York, George Pataki, hat sich aus dem Rennen um die US-Präsidentschaftskandidatur zurückgezogen. Der moderate Politiker der Republikaner gab sein Ausscheiden aus dem parteiinternen Wettstreit am Dienstagabend (Ortszeit) in einer Videobotschaft bekannt, die er im Kurzbotschaftendienst Twitter und auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte.

