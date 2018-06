New York/Bangui (dpa) - Kurz vor der Öffnung der Abstimmungslokale hat UN-Generalsekretär Ban Ki Moon zu friedlichen Wahlen in der Zentralafrikanischen Republik aufgerufen. In einer Mitteilung appellierte er an alle Führungspersönlichkeiten in dem Krisenland, für einen gewaltfreien und glaubwürdigen Ablauf der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen zu sorgen. Nach fast drei Jahren Bürgerkrieg und Massenvertreibung sind heute rund zwei Millionen Wahlberechtigte zur Stimmabgabe aufgerufen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.