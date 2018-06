Oberstdorf (SID) - Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster sieht trotz des Auftaktsiegs von Severin Freund den Slowenen Peter Prevc weiter in der Favoritenrolle für die 64. Vierschanzentournee. "Im Moment ist Peter noch der bessere Springer. In Oberstdorf hatte er etwas Pech mit dem Wind", sagte Schuster vor dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen am Freitag (14.00/ZDF und Eurosport).

Auch Freund betonte, der Weltcup-Spitzenreiter sei momentan "der leicht bessere und stabilere Springer". Prevc war in Oberstdorf im zweiten Durchgang noch vom ersten auf den dritten Rang zurückgefallen. In der Gesamtwertung liegt der Topfavorit mit 299,9 Punkten nur knapp hinter Freund (307,2) und dem Österreicher Michael Hayböck (304,2).

Der Sportwettenanbieter bwin sieht ebenfalls weiterhin Prevc mit einer Quote von 1,75 vor Freund (2,40) und Hayböck (7,50) als Favoriten. Vor dem Auftakt hatte Prevc (2,10) allerdings noch klarer vor Freund (4,50) gelegen.