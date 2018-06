New York (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat zu friedlichen Wahlen in der Zentralafrikanischen Republik aufgerufen. In einer über seinen Sprecher verbreiteten Erklärung forderte er am Dienstag (Ortszeit) die Konfliktparteien in dem tief gespaltenen Land dazu auf, alles dafür zu tun, dass die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen "friedlich und glaubhaft" ablaufen. Die etwa 11.000 Mann starke UN-Mission vor Ort (Minusca) werde für Sicherheit sorgen und versuchen, "jede Störung des Wahlprozesses" zu verhindern, erklärte Ban.

