Dhaka (AFP) In Bangladesch sind zwei Menschen wegen der Ermordung eines säkularen Bloggers zum Tode verurteilt worden. Das Gericht befand alle acht Angeklagten im Fall des Bloggers Ahmed Rajib Haider schuldig und verurteilte zwei Studenten zum Tode, wie Staatsanwalt Mahbubur Rahman am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP sagte. Die Ermordung des säkularen Bloggers hatte 2013 für Empörung gesorgt. Seitdem wurden in dem südasiatischen Land mehrere weitere Blogger ermordet, die sich kritisch über den Islam geäußert hatten.

