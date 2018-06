Sarajevo (AFP) In Bosnien-Herzegowina ist ein ehemaliges serbisches Mitglied der Präsidentschaft des Landes wegen Kriegsverbrechen angeklagt worden. Wie die bosnische Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Sarajevo mitteilte, werden dem 72-jährigen Borislav Paravac Verbrechen gegen Kroaten und Muslime zu Beginn des Bosnien-Krieges zur Last gelegt.

