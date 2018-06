Dubai (dpa) - In Dubai ist im Stadtzentrum kurz vor Beginn der Silvesterfeierlichkeiten ein großes Feuer ausgebrochen. Ein mindestens 20 Stockwerke hohes Gebäude brannte am Abend lichterloh. Die Flammen brachen nahe dem höchsten Bauwerk der Welt aus, dem Burj Khalifa. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Der Brand sei am Fuße des Gebäudes ausgebrochen und habe sich dann auf das gesamte Gebäude ausgedehnt, sagen Augenzeugen. Über mögliche Opfer gab es zunächst keine Informationen.

