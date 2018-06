Dubai (dpa) - In einem Luxushotel im Zentrum Dubais ist kurz vor Beginn der Silvesterfeierlichkeiten ein großes Feuer ausgebrochen - mindestens 16 Menschen wurden verletzt.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur am Donnerstagabend mitteilte, wurden die meisten Menschen bei der schnellen Evakuierung des Wolkenkratzers verletzt. Berichte über einen Todesfall bestätigten sich nicht. Zunächst hatte der Zivilschutz der Stadt mitgeteilt, es sei niemand verletzt worden. In den frühen Morgenstunden (Ortszeit) teilten die Behörden mit, das Feuer sei zu 90 Prozent unter Kontrolle.

Das 63 Stockwerke hohe Luxushotel "The Address" im Zentrum der Golfmetropole der Vereinigten Arabischen Emirate brannte am Abend lichterloh. Das Hotel steht nahe dem höchsten Bauwerk der Welt, dem Burj Khalifa. Die Ursache des Feuers blieb zunächst unklar - städtischen Behörden zufolge brach das Feuer im 20. Stockwerk des Hochhauses aus. Auch Augenzeugen berichteten, dass Feuer am unteren Ende des Hotels ausbrach und sich dann schnell auf weite Teile des Gebäudes ausdehnte.

Auf Fotos war zu sehen, wie die Flammen von den unteren Stockwerken an einer Seite der Fassade bis weit nach oben in den Nachthimmel schlugen. Dunkler Rauch zog über die Stadt. Augenzeugen berichteten, Asche sei auf die vielen Schaulustigen herabgeregnet, die sich eigentlich wegen des Feuerwerkes in den Straßen versammelt hatten. Augenzeugen zufolge kam es nach dem Feuerwerk in der Innenstadt Dubais zu chaotischen Szenen. Dies sei vor allem darauf zurückzuführen gewesen, dass sehr viele Menschen auf den Straßen waren.

Einsatzkräfte bemühten sich, die Menschen aus der Nähe des Hotels zurückzudrängen. Einige Hochhäuser in der Nähe des Brandortes seien ebenfalls evakuiert worden.

"Ich hörte eine lauten Knall und sah dann das Feuer", berichtete ein Augenzeuge der Deutschen Presse-Agentur. "Ich hatte Angst, dass gesamte Hotel würde uns auf den Kopf stürzen."

Trotz des Feuers startete das Silvesterfeuerwerk rund um den Burj Khalifa wie geplant um Mitternacht (Ortszeit), um das neue Jahr zu begrüßen. Um 21.00 Uhr deutscher Zeit begann daher über der Golfmetropole der Vereinigten Arabischen Emirate ein riesiges und buntes Feuerwerk, das den Nachthimmel minutenlang erhellte.