Ouagadougou (AFP) In Burkina Faso ist ein langjähriger Vertrauter des gestürzten Staatschefs Blaise Compaoré zum neuen Parlamentspräsidenten gewählt worden. Der 58-jährige Salif Diallo wurde am Mittwoch mit den Stimmen von 78 der 127 Abgeordneten an die Spitze der Nationalversammlung des westafrikanischen Landes gewählt. Diallo rief in seiner Antrittsrede dazu auf, "die Geißel der Korruption und der Vetternwirtschaft" zu bekämpfen. Er hatte unter dem im Oktober 2014 gestürzten Staatschef Compaoré über Jahrzehnte in verschiedenen Positionen gedient.

