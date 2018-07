Frankfurt/Main (AFP) Die deutschen Maschinenbauer erhoffen sich vom Besuch von US-Präsident Barack Obama auf der Hannover Messe neuen Schwung für das Freihandelsabkommen zwischen den USA und Europa. "Wir hoffen, dass sein Kommen den Verhandlungen über das Freihandelsabkommen TTIP neuen und entscheidenden Schwung geben wird", erklärte der Präsident des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Reinhold Festge, am Donnerstag in Frankfurt am Main. Der Verband setze darauf, dass die Verhandlungsführer beider Seiten bis zum Beginn der Messe im April "viele strittige Punkte" klären könnten.

