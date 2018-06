Dubai (AFP) In einem Luxushotel in Dubai ist am Donnerstag ein Großbrand ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei stand ein Hotel in der Nähe des höchsten Wolkenkratzers der Welt, Burj Khalifa, in Flammen. In der Gegend haben sich auch zahlreiche Menschen versammelt, um dort an den Feiern zum Jahreswechsel teilzunehmen.

