Gelsenkirchen (SID) - Sportvorstand Horst Heldt vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 hat einem Verkauf von Offensiv-Juwel Leroy Sané in der Winterpause eine klare Absage erteilt. "Unabhängig davon, dass wir nicht verkaufen wollen und Leroy nicht wechseln will - so viel Geld hat selbst Manchester City nicht", sagte Heldt der Bild-Zeitung, nachdem am Silvestertag die seriöse englische Zeitung Guardian von einem starken Interesse des Scheich-Klubs an dem 19 Jahre alten Nationalspieler berichtet hatte.

Bereits vor Wochenfrist hatte Sanés Berater Jürgen Milewski einen Transfer seines Klienten ausgeschlossen: "Schalke ist für Leroy der beste Ort, an dem er sein kann. Ein Transfer im Winter ist kein Thema."

Der Sohn des früheren senegalesischen Nationalspielers Souleyman Sané und der deutschen Sportgymnastin Regina Weber kam in den Pflichtspielen der Gelsenkirchener in dieser Saison bislang auf fünf Tore und fünf Vorlagen. In der Nationalmannschaft debütierte er am denkwürdigen 13. November in Paris gegen Frankreich.

Beim FC Schalke besitzt Sané einen Vertrag bis 2019 ohne Ausstiegsklausel.