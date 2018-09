London (AFP) Die britische Musiker Damon Albarn und der Schauspieler Idris Elba sind mit einem Verdienstorden ausgezeichnet worden. Der Frontmann der Band Blur und der Golden-Globe-Preisträger dürfen sich künftig Officer of the British Empire (OBE) nennen, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Liste der insgesamt 1196 neun Ordensträger hervorgeht.

