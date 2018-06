Teheran (AFP) Die iranischen Revolutionsgarden haben US-Angaben über den Abschuss einer Rakete in der Nähe eines US-Flugzeugträgers in der Meerenge von Hormus zurückgewiesen. "Die Marinekräfte der Garden haben in der vergangenen Woche keinerlei Übung ausgeführt, während die Amerikaner behaupten, dass ein Flugkörper oder eine Rakete in der Region der Meerenge von Hormus abgefeuert wurde", erklärte der General Ramesan Scharif am Donnerstag.

