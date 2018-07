Nürnberg (dpa) - Der Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, sieht keine Alternativen zu einem möglichst frühen Einstieg von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. Dass sie inzwischen schon nach drei Monaten arbeiten könnten, halte er weiterhin für die "richtige Regelung, weil sie meiner Philosophie folgt: Wenn jemand hier eine hohe Bleibechance hat, dann ist die beste Integration in die Gesellschaft über Arbeit", sagte Weise der dpa. "Ich finde es falsch zu sagen, diese niedrige Hürde führt zu mehr Flüchtlingen." Einen Fehlanreiz sehe er in der Regelung nicht.

