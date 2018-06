Brazzaville (AFP) Die Präsidentschaftswahl in der Republik Kongo wird um drei Monate vorverlegt. Der Urnengang finde am 20. März statt, teilte die Regierung am Mittwoch mit. Eigentlich war die Wahl für Juni geplant. Der langjährige Präsident Denis Sassou Nguesso hatte sich in einem von der Opposition boykottierten Referendum über eine Änderung der Verfassung Ende Oktober den Weg für eine dritte Amtszeit geebnet.

