Jerusalem (AFP) Israelische Soldaten haben am Donnerstag im Westjordanland einen Palästinenser erschossen, der sie mit einem Fahrzeug attackierte. Wie die israelische Armee mitteilte, lenkte der Angreifer seinen Wagen in der Nähe der Ortschaft Huwara südlich von Nablus in eine Gruppe von Soldaten, die ihn daraufhin erschossen. Ein Soldat wurde bei dem Angriff nach Angaben israelischer Rettungskräfte leicht verletzt.

