Manila (AFP) Bereits vor dem Höhepunkt der Neujahrsfeiern hat es auf den Philippinen zahlreiche Opfer durch Böller und Schüsse in die Luft gegeben. Bei den chaotischen Neujahrsfeiern wurden seit dem 21. Dezember 185 Menschen verletzt, während ein Mensch durch Schüsse starb, wie die Behörden am Donnerstag mitteilten. In Erwartung des Höhepunkts der Festtage verstärkten die Krankenhäuser ihr Personal. Fünf Zivilisten, ein Polizist und ein Soldat wurden laut der Polizei wegen des illegalen Abfeuerns ihrer Waffen festgenommen.

