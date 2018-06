Kigali (AFP) Ein früherer Pastor ist in Ruanda wegen der Ermordung dutzender Tutsi verurteilt worden, die in seiner Kirche während des Völkermords 1994 Zuflucht gesucht hatten. Der 64-jährige Jean Uwinkindi wurde vom Hohen Gericht der Hauptstadt Kigali des Völkermords und des Verbrechens gegen die Menschlichkeit schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt, wie die Zeitung "New Times" am Donnerstag berichtete. Der ehemalige Pfarrer einer Pfingstkirche in Kayenzi rund 20 Kilometer westlich von Kigali kündigte Berufung an.

