Moskau (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat sich zu einem Angriff in der russischen Kaukasusregion Dagestan bekannt. IS-Kämpfer hätten Angehörige der russischen Sicherheitskräfte in der Stadt Derbent im Süden von Dagestan angegriffen und einen von ihnen getötet, hieß es in einer im Internet veröffentlichten IS-Mitteilung, die am Donnerstag von dem auf die Überwachung islamistischer Internetseiten spezialisierten US-Unternehmen SITE zitiert wurde. Bei dem Angriff am Mittwoch waren ein Mensch getötet und elf weitere verletzt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.