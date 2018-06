Köln (SID) - SKISPRINGEN: Nach seinem Auftaktsieg in Oberstdorf ist Skispringer Severin Freund in der Qualifikation zum zweiten Springen der 64. Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen gefordert. Die Qualifikation zum Neujahrsspringen beginnt um 14.00 Uhr.