Oslo (dpa) - Heftiger Seegang hat vor der Küste Norwegens die Arbeiter auf mehreren Bohrplattformen in Gefahr gebracht. In der vergangenen Nacht kam ein Mensch durch eine Riesenwelle ums Leben. Hunderte Arbeiter mussten von drei Plattformen in Sicherheit gebracht werden. Grund war auch ein 110 Meter langer Lastkahn, der gleich auf zwei Plattformen zutrieb. Bis zu zehn Meter hohe Wellen behinderten die Versuche des norwegischen Rettungsdienstes, das Schiff wieder festzumachen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.