New York (AFP) In den USA ist am Donnerstag ein 25-Jähriger festgenommen worden, der offenbar am Silvesterabend einen islamistischen Anschlag auf eine Bar oder ein Restaurant verüben wollte. Emanuel Lutchman habe "einen bewaffneten Angriff auf Zivilisten" im Gebiet der Stadt Rochester im Bundesstaat New York geplant, teilten die Behörden mit. Demnach soll der junge Mann angegeben haben, er habe Anweisungen von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) aus dem Ausland bekommen.

