Los Angeles (AFP) Die US-Rockband Guns N' Roses plant einem Bericht zufolge ein Comeback. Erstmals seit 1993 wollen Sänger Axl Rose und Gitarrist Slash beim Coachella-Festival im April wieder gemeinsam auf der Bühne stehen, wie das US-Musikmagazin "Billboard" berichtete. Auf die beiden Auftritte bei dem Festival in Kalifornien könnte demnach eine ganze Tour folgen. Guns N' Roses verhandele derzeit über 25 Stadionkonzerte in den USA, hieß es in dem Bericht.

