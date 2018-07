Chicago (AFP) Im US-Bundesstaat Missouri kämpfen die Einsatzkräfte weiter gegen steigende Wasserpegel an. Soldaten und freiwillige Helfer stapelten am Mittwoch Sandsäcke, um weitere Überschwemmungen zu verhindern. "Wir haben noch nie solch einen hohen Wasserstand erlebt", sagte Gouverneur Jay Nixon dem Fernsehsender CNN. Der Pegel des Flusses Mississippi soll nach Angaben der Wetterbehörden am Donnerstag weiter steigen, erst am Freitag ist demnach ein Rückgang zu erwarten.

