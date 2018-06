Kairo (AFP) Bei einem Bootsunglück auf dem Nil sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Die ägyptischen Rettungskräfte suchten nach Überlebenden, nachdem die nicht zugelassene Fähre in der Provinz Kafr al-Scheich nördlich von Kairo gekentert war, wie die amtliche Nachrichtenagentur Mena am Freitag berichtete. Demnach wurde angenommen, dass sich 17 Menschen an Bord befanden. Der Provinzgouverneur Al-Sajed Nasr sagte, das Boot sei zu klein gewesen für diese Anzahl an Menschen.

