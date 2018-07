Kurz vor dem Jahreswechsel gerät ein Wolkenkratzer in Dubai in Brand. Das Hotel brennt lichterloh. Die Silvesterparty in der Golfmetropole wird davon allerdings nicht gestört. Foto: Nicolas Cornet

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.