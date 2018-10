Dubai (dpa) - Die Ursache für ein riesiges Feuer in einem Luxushotel im Zentrum Dubais ist weiter unklar. Der Brand war kurz vor Beginn der Silvesterfeierlichkeiten in der 20. Etage ausgebrochen. Mindestens 16 Menschen wurden verletzt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur mitteilte, wurden die meisten Menschen bei der Evakuierung des Wolkenkratzers verletzt. Die Behörden teilten mit, die Flammen seien weitgehend unter Kontrolle. Das Luxushotel "The Address" steht nahe dem höchsten Bauwerk der Welt, dem Burj Khalifa.

